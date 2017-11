Continuar a ler

A proposta, apresentada pelo Bloco de Esquerda e que previa a equiparação dos valores das bolsas e da preparação até 2021, foi chumbada com os votos favoráveis do BE, PCP e CDS/PP, a abstenção do PSD, e o voto contra do PS.O presidente do CPP referiu que a proposta apresentada pelo Bloco "tem semelhanças" com a que o organismo apresentou à tutela para o ciclo paralímpico Tóquio2021, e que ainda está a ser negociada.José Lourenço reconheceu, no entanto, "que existe, da parte da tutela, vontade para melhorar as condições dos atletas paralímpicos tanto em relação às bolsas como à preparação".O líder do CPP garantiu que o organismo vai "continuar a trabalhar para conseguir o fim da desigualdade entre atletas olímpicos e paralímpicos".A proposta previa que em 2021 os montantes estivessem equiparados, depois de aumentos faseados em 2018, 2019 e 2020.Atualmente, um atleta olímpico de nível 1 recebe uma bola de 1.375 euros, enquanto um atleta paralímpico do mesmo escalão recebe 518 euros.No que se refere à preparação, o valor atribuído aos atletas olímpicos ronda os 30.000 euros anuais, enquanto a verba disponibilizada aos paralímpicos é de 8.750 euros.