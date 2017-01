Continuar a ler

Ao contrário do Comité Olímpico Internacional, que delegou nas federações internacionais de modalidade a decisão sobre a participação dos atletas russos nos Jogos Olímpicos Rio'2016, o IPC baniu a Rússia dos Jogos Paralímpicos disputados em setembro passado no Brasil.Philip Craven admitiu que "a Rússia é uma grande potência desportiva e faz falta nas competições internacionais", mas considerou que as competições não podem integrar países cujo desempenho foi colocado em causa.O presidente do IPC disse ainda que não espera pedidos de desculpa das autoridades desportivas russas, mas sim ação vontade de resolver o problema.O escândalo de doping na Rússia foi conhecido após um relatório do jurista canadiano Richard McLaren, solicitado pela Agência Mundial Antidopagem (AMA), que denunciou um programa institucionalizado de dopagem no país.