José Manuel Constantino, presidente do Comité Olímpico de Portugal, anunciará a 1 de fevereiro o nome do sucessor Paulo Cunha, diretor desportivo que cessa funções ao fim de nove meses no cargo.

O líder do COP, orador convidado do International Club of Portugal, pronunciou-se também sobre a saída do Conselho Nacional Antidopagem e sobre o eventual enfraquecimento da posição das federações naquele organismo. "As federações estão representadas no CNAD pelo COP e pela Confederação", esclareceu Constantino. "Um conjunto de incidentes de nível institucional conduziu à decisão de suspender a presença do COP. Depois, resolvemos continuar, mas após situação que aqui me abstenho de comentar [n.d.r.: incidente com Rodrigo Jóia, presidente da Autoridade Antidopagem] levaram de novo à nossa suspensão", disse.

