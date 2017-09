Continuar a ler

O nosso jornal sabe que há vários treinadores que prescindiram de receber a bolsa a que têm direito para não verem agravada a sua situação fiscal e um deles é João Ganço, antigo treinador do campeão olímpico Nelson Évora.



"Não faz nenhum sentido que o desporto continue a ter um tratamento diferenciado em relação a assuntos de natureza fiscal comparativamente com outras áreas da nossa sociedade." Foi assim que José Manuel Constantino comentou a Record a proposta que o Comité Olímpico de Portugal enviou para o Governo e para os partidos com assento parlamentar, depois de 23 federações terem participado nos trabalhos.Para o presidente do Comité Olímpico de Portugal não se justifica que as Seleções Nacionais paguem IVA, assim como as missões olímpicas, paralímpicas ou surdo-olímpicas. "O desporto deveria ter o mesmo tratamento que outros sectores da nossa sociedade", considerou Constantino, realçando a injustiça que se passa com a situação dos treinadores de atletas integrados no Programa de Preparação Olímpica.

Autor: Norberto Santos