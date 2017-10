Continuar a ler

"Os níveis não são os adequados, pelo que esperamos que as entidades locais e a organização tomem medidas para que as competições e a saúde dos atletas não sejam comprometidas", disse em conferência de imprensa o presidente da Comissão de Coordenação do COI para 2020, o australiano John Coates.



Os organizadores de Tóquio'2020 consideram que o nível excessivo de bactérias está relacionado com a precipitação recorde do último mês, que afetou o fluxo de águas residuais dentro da baía. "Os níveis não são os adequados, pelo que esperamos que as entidades locais e a organização tomem medidas para que as competições e a saúde dos atletas não sejam comprometidas", disse em conferência de imprensa o presidente da Comissão de Coordenação do COI para 2020, o australiano John Coates.Os organizadores de Tóquio'2020 consideram que o nível excessivo de bactérias está relacionado com a precipitação recorde do último mês, que afetou o fluxo de águas residuais dentro da baía.

Os organizadores dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020 anunciaram esta quarta-feira que detetaram níveis excessivos de bactérias na água que acolherá as provas de natação de águas abertas e triatlo que já estão a ser tomadas medidas para a resolução do problema.As amostras recolhidas à água da marina de Odaiba e da baía de Tóquio, onde decorrerão as provas de águas abertas e de triatlo, revelaram a existência de níveis elevados de bactérias coliformes, entre as quais E.coli, acima das fixadas pelas federações internacionais de ambas as modalidades.

Autor: Lusa