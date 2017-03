Terminou na quinta-feira mais um ação englobada no projeto Dia Paralímpico, desta feita em Santa Maria da Feira. Ao todo, ao longo dos três dias em que durou a ação, mais de 700 alunos participaram nas atividades propostas pela organização desta iniciativa, promovida pelo Comité Paralímpico de Portugal.Para lá de vários colóquios, houve espaço também para um momento de partilha de experiências, com a presença de elementos de realce do movimento paralímpico - Carla Oliveira, Lenine Cunha, Helena Bastos e Paulo Sérgio Pais - que aproveitaram esta oportunidade para transmitir, na primeira pessoa, a sua vivência na realidade paralímpica. E como não podia deixar de ser, houve igualmente espaço para os alunos experimentarem as mais variadas modalidades, como o andebol em cadeira de rodas, atletismo, basquetebol em cadeira de rodas, boccia, ciclismo, judo, para hóquei, ténis, ténis de mesa e voleibol sentado.

Autor: Fábio Lima