A Gushchina já tinham sido retiradas uma medalha de ouro e duas de prata em estafetas, conquistadas nos Jogos Olímpicos de 2008, em Pequim, e de 2012, pela utilização de doping por parte de várias companheiras de equipa.Por seu lado, Nazarova tinha sido quinta no comprimento em 2012, ao saltar 6,77 metros.Desde que o Comité Olímpico Internacional lançou uma onda de testes no ano passado, já foram desqualificados mais de 100 atletas dos Jogos de 2008 e 2012.O atletismo foi a modalidade mais afetada e a Rússia tem sido o país com mais casos de doping.