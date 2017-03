Continuar a ler

Cada equipa mista contaria com seis atletas, três mulheres (nas categorias de -57 kg, -70 kg e +70kg) e três homens (-73 kg, -90 kg e +90kg).No sistema proposto pela federação, a competição teria um mínimo de 12 equipas e nela seriam incluídos os judocas que competissem a nível individual nos Jogos de Tóquio 2020, e o programa do judo incluiria um dia adicional.Nos últimos Jogos Olímpicos, no Rio de Janeiro, Portugal conquistou a sua única medalha no judo, com Telma Monteiro a arrecadar o bronze nos -57 kg.Anteriormente o judo português já tinha conquistado uma medalha, até então a única da modalidade em Jogos Olímpicos, quando Nuno Delgado foi também medalha de bronze nos -81 kg nos Jogos de Sydney em 2000.