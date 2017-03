Continuar a ler

Gentil Martins, que participou nos Jogos Olímpicos de Roma, em 1960, na modalidade de tiro com pistola automática a 25 metros, salientou que a AAOP procurará dar "especial ênfase" não só à defesa das melhores condições possíveis para a preparação olímpica dos atletas, mas sobretudo "à facilitação dos estudos necessários a uma carreira profissional", de modo a que "a exigente atividade de um atleta olímpico" não possa vir a hipotecar o seu futuro no período pós-carreira."Por outro lado, pretendemos valorizar a posição dos treinadores, atribuindo-lhes uma nova categoria de associados, o mesmo sucedendo com os apoiantes e patrocinadores", prosseguiu o novo presidente da associação olímpica, que quer também criar laços a nível nacional e internacional com outras instituições.Ao seu lado na direção, António Gentil Martins tem o vice-presidente José Jacques Pena (tiro), com a nadadora Diana Gomes como secretária.A Assembleia Geral da AAOP é presidida por José Quina, medalha de prata na classe Star da vela em Roma 1960, com a marchadora Susana Feitor a ocupar o cargo de vice-presidente.O presidente do Conselho Fiscal é Joaquim Chito Rodrigues (esgrima), enquanto o Conselho Consultivo, do qual a judoca Telma Monteiro é vice-presidente, é presidido por Armando da Silva Marques, prata no fosso olímpico de Montreal1976.