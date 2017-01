Continuar a ler

"Quem ama Budapeste apoia os Jogos e não assina essa petição", disse o autarca, Istvan Tarlos, acrescentando que os desportistas húngaros "merecem" o evento e que o país se sairia "bem" no desafio.O governante lembra que muitos dos investimentos previstos como parte da candidatura olímpica vão decorrer de qualquer forma, enquanto o Comitê Olímpico Internacional (COI) contribuirá com um financiamento substancial para o evento.Momentum, um grupo formado por jovens húngaros, na maior parte entre os 20 e 30 anos, iniciou a campanha "NOlimpia" quinta-feira e em quatro dias recolheu 35.000 assinaturas, revelou um porta-voz.Temendo uma espiral de custos e corrupção, opositores da candidatura olímpica de Budapeste tentaram antes forçar um referendo, mas a autarquia e os tribunais negaram-lhe essa pretensão.Ainda assim, no início de janeiro, o Supremo Tribunal deu luz verde ao Momentum, grupo que admite participar nas eleições parlamentares de 2018 contra o primeiro-ministro Viktor Orban, e que entende que o dinheiro alocado para os Jogos Olímpicos seria melhor gasto em áreas como a saúde, educação e transportes.A candidatura de Budapeste é apoiada pelo governo, pela autarquia e parlamento e está em consonância com as reformas do Comité Olímpico Internacional que prevê um evento de baixos custos.A capital húngara luta com a norte-americana Los Angeles e com a francesa Paris.