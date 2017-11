Continuar a ler

O coreano taekwondo e o japonês judo são já desportos olímpicos.



"Desde 1990, todos os praticantes de artes marciais na China têm pensado como levar [o tai-chi] aos Jogos Olímpicos, e temos trabalhado nesse sentido durante décadas, mas sem sucesso", afirmou Li, durante a cerimónia de apresentação do Gong Shu Dau, citado pela Xinhua.



Li, que luta desde os oito anos e foi campeão nacional da China aos 12, revelou que debateu esta questão com Jack Ma e decidiram imitar as experiências do Japão e Coreia do Sul.



Ambos adotaram então por converter o tai-chi aos padrões exigidos pelo programa olímpico.



A estrela chinesa de cinema Jet Li e o magnata chinês Jack Ma criaram juntos uma nova arte marcial, com base no tai-chi, visando a sua inclusão nos Jogos Olímpicos, informou esta sexta-feira a agência noticiosa oficial Xinhua.Ma, que desde há 20 anos pratica tai-chi, e Li batizaram esta nova arte marcial como Gong Shu Dao, com o objetivo de profissionalizar as artes marciais com origem na China e a sua inclusão no programa olímpico.

