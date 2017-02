Continuar a ler

A cidade de Budapeste anunciou na quarta-feira ter retirado a sua candidatura à organização dos Jogos Olímpicos de 2024, deixando a 'corrida' entregue às cidades de Paris e de Los Angeles (Estados Unidos).A candidatura húngara sofreu um forte revés quando um grupo de jovens ativistas recolheu mais de 250 mil assinaturas para a realização de um referendo sobre a iniciativa, um número de assinaturas muito superior ao exigido.O 'momentum', um movimento não partidário, que se tem manifestado contra a candidatura, invoca, entre outros motivos, os elevados custos do projeto e os riscos de corrupção inerentes.Em 17 de fevereiro, Istvan Tarlos já tinha admitido retirar a candidatura aos Jogos Olímpicos de 2024, caso viesse a existir um referendo em relação a essa matéria.A decisão de retirar a candidatura foi tomada na quarta-feira, depois de uma reunião entre Istvan Tarlos, presidente da câmara e membro do partido conservador no poder, e o primeiro-ministro, Viktor Orbán. Comité Olímpico Internacional (COI) disse entretanto esperar uma "informação oficial" sobre a retirada da candidatura de Budapeste.O COI revela a 13 de setembro a cidade escolhida para organizar os Jogos Olímpicos de 2024.