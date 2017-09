Continuar a ler

Rodchenkov foi o chefe do Laboratório de Antidopagem de Moscovo até novembro de 2015, altura em que as primeiras revelações da Agência Mundial Antidopagem (AMA) sobre a Rússia o levaram a renunciar. Levou ainda a Federação Internacional de Atletismo (IAAF) a suspender a participação do país em competições internacionais.O russo, temendo pela própria vida, refugiou-se nos Estados Unidos, onde continuou a lançar acusações contra as autoridades russas.Numa entrevista, disse que dezenas de atletas, incluindo 15 medalhados olímpicos, aproveitaram-se de um sistema de doping organizado e supervisionado pelos serviços secretos russos durante os Jogos Olímpicos de Sochi, em 2014.Em resposta às acusações de Rodchenkov, o Comité de Investigação Russo abriu uma investigação sobre "abuso de poder". Segundo as autoridades russas, o ex-diretor agiu por sua iniciativa quando destruiu milhares de amostras de atletas.Desde o início do escândalo, a Rússia rejeitou qualquer ideia de um sistema de doping organizado pelo Estado, insistindo nas responsabilidades individuais dos atletas dopados e dos funcionários da Agência de Antidopagem Russa (Rusada) ou do laboratório antidoping.