Nuno Barreto, que também competiu em Sidney'2000 e Atenas'2004, considerou que "está na altura de poder retribuir" o que a vela lhe deu "ao longo destes mais de 20 anos de carreira profissional".Na página do Facebook, a federação manifestou-se ainda esperançada de que com o contributo de Nuno Barreto a vela "consiga mudar de rumo".A vela portuguesa soma duas medalhas de prata e duas de bronze em Jogos Olímpicos, mas no Rio'2016 o seu melhor desempenho ficou-se pelo 11.º lugar, pelo veterano João Rodrigues, na classe RS:X, naquela que foi a quinta participação olímpica do madeirense.Em novembro, António Roquette tornou-se o novo presidente da Federação Portuguesa de Vela, após ter 'destronado' o então líder do organismo, José Manuel Leandro.Roquette tinha liderado a federação entre 1991 e 2001, altura em que Nuno Barreto conquistou o bronze, juntamente com Vítor Hugo Rocha.