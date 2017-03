Continuar a ler

O movimento Momentum, que tinha já reunido mais de 266 mil assinaturas para pedir um referendo para decidir sobre a continuidade da candidatura de Budapeste, considera que a realização dos Jogos Olímpicos provocaria perdas económicas e que há outras prioridades, nomeadamente na educação e na saúde.A candidatura aos JO de 2024 acabou por 'cair' a 22 de fevereiro, quando caíram também os apoios do governo húngaro, do comité olímpico magiar e do próprio município de Budapeste.O governo conservador de Viktor Orbán argumentou que "não havia unidade nem consenso nacional sobre o projeto", enquanto as várias formações partidárias de esquerda lhe pediram explicações sobre os 113 milhões de euros que já foram gastos no projeto.