"Os resultados dos testes que têm sido realizados mostram uma diminuição dos valores. Vamos continuar a trabalhar", disse Muto, admitindo a possibilidade de colocar mais camadas de telas na baía.No início de outubro, as autoridades anunciaram que as amostras recolhidas à água da marina de Odaiba e da baía de Tóquio, revelaram a existência de níveis elevados de bactérias coliformes, entre as quais E.coli, acima das fixadas pelas federações internacionais de ambas as modalidades.Os organizadores de Tóquio2020 consideram que o nível excessivo de bactérias está relacionado com a precipitação recorde do último mês na capital japonesa, que afetou o fluxo de águas residuais dentro da baía.