"Seremos a voz oficial dos atletas, além de termos assento na comissão executiva, o que nos dá direito a votar em todas as decisões que sejam tomadas, também nos podemos fazer representar junto de outras entidades governamentais", disse Carolina Duarte à agência Lusa.A atleta, que se estreou nos Jogos Paralímpicos Rio'2016, considerou particularmente importante o facto de os atletas terem conseguido eleger uma comissão este ano."Este ano vai discutir-se o contrato-programa para Tóquio'2020, era fundamental esta comissão ser formada agora", frisou.Carolina Duarte garante que os atletas tiveram todo o apoio do Comité Paralímpico para a criação da comissão e explica que já foi criado um grupo no Facebook para recolher contributos de atletas e técnicos.A atleta destaca o facto de a comissão ter uma composição heterogénea com atletas de várias modalidades e de várias áreas da deficiência."Assim conseguimos criar sinergias ainda mais positivas, queremos representar todos", garante a atleta, que em junho de 2016 se sagrou campeã europeia dos 100 metros T13 (deficiência visual).A comissão de atletas paralímpicos esteve sem funcionar durante vários anos e a sua reativação era um dos objetivos de candidatura do atual presidente do Comité Paralímpico de Portugal (CPP), José Lourenço.