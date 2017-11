Continuar a ler

Para a Câmara de Viana do Castelo, "o atleta Miguel Ribeiro, pelo perfil técnico e desportivo que tem revelado, poderá, se reunidas melhores condições de trabalho, atingir resultados que lhe permitam uma melhor performance desportiva nas principais competições nacionais e internacionais".Natural de Viana do Castelo, o atleta de 30 anos, iniciou o percurso desportivo em 2011 no Cyclones Atlético Clube, da antiga campeã Manuela Machado, a partir de 2008 representou o Sporting de Braga, no qual foi treinado por Sameiro Araújo, tendo regressado à terra natal, onde, desde 2011, veste as cores do Olímpico Vianense.Este ano, venceu a EDP-Corrida de São João de Braga, o Grande Prémio de Santo Tirso, foi segundo na 35ª meia maratona internacional de Macau, entre outras competições.Em 2016 sagrou-se vice-campeão de Portugal nos 10.000 metros que lhe valeu, nesse ano, a primeira convocatória à seleção nacional.O "esforço articulado" prevê o apoio financeiro por parte da autarquia da capital do Alto Minho e das duas empresas e a definição de um plano de treino desportivo específico, articulado entre o clube do atleta, o Olímpico Vianense e a Escola Superior de Desporto e Lazer do Instituto Politécnico de Viana do Castelo.O acordo, que será avaliado no final de cada época desportiva, reconhece ao atleta "elevadas capacidades físicas, técnicas e psicológicas que se têm traduzido em resultados desportivos relevantes na representação do concelho, o que lhe permite almejar um mais elevado nível de prestação desportiva, a nível europeu e mundial".O acordo vai ainda apoiar os planos de treino desportivo de preparação dos atletas Marcos Maio, na disciplina de salto em altura (campeão nacional juvenil e júnior), e Miguel Pereira, da disciplina de barreiras (campeão nacional 60 metros barreiras - juvenis, campeão nacional 110 juniores), ambos do Olímpico Vianense.A esgrimista Carolina Oliveira da Escola Desportiva de Viana (EDV) é outra das atletas apoiadas pela autarquia com vista ao apuramento para os Jogos Olímpicos de Tóquio'2020. O apoio, para quatros épocas desportivas, visa ainda o apuramento para o Campeonato da Europa de Juniores e para o Campeonato do Mundo de Juniores.A esgrimista foi campeã nacional sénior em 2015 e 2016, campeã nacional de juniores em 2014, 2015 e 2016 e venceu a Taça de Portugal de Cadetes em 2016, ano em que o município lhe atribuiu o prémio Atleta Revelação.Carolina Oliveira é atleta de alto rendimento internacional pela Federação Portuguesa de Esgrima (FPE), representa Portugal em campeonatos do mundo e da Europa e está em plano de formação para os Jogos de Tóquio.