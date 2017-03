Continuar a ler

Patrick Baumann, secretário-geral da Federação Internacional de Basquetebol (FIBA) e membro do Comité Olímpico Internacional (COI) desde 2007, foi nomeado na terça-feira presidente da comissão de avaliação, que era dirigida pelo ex-atleta namibiano Frankie Fredericks.O antigo atleta demitiu-se depois de o diário francês Le Monde ter levantado suspeitas sobre o seu alegado envolvimento em irregularidades na atribuição dos Jogos Olímpicos de 2016 à cidade brasileira do Rio de Janeiro,Apesar de se ter demitido, Frankie Fredericks negou, em comunicado, a implicação "direta ou indireta" em "qualquer conduta inapropriada", e assegurou nunca ter violado qualquer conduta ou regra do COI.Devido à demissão de Fredericks, o COI alterou as datas das visitas às duas cidades candidatas.A visita à cidade norte-americana de Los Angeles vai decorrer entre 23 e 25 de abril, enquanto a cidade de Paris deverá receber a comissão de avaliação do COI entre 10 e 12 de maio.A cidade organizadora dos Jogos Olímpicos de 2024 deverá ser anunciada no próximo mês de setembro, em Lima, no Peru, durante a 130.ª assembleia do COI.