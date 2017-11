Continuar a ler

"Tenho a certeza absoluta do bom trabalho que ali vai acontecer", sublinhou Hermínio Loureiro, dirigindo-se a Pedro Farromba, que também foi o representante máximo da representação lusa em Sochi 2014, na Rússia.Os Jogos Olímpicos de Inverno realizam-se entre 09 e 25 de fevereiro na cidade sul-coreana de PeyongChang e o vice-presidente do Comité Olímpico nacional desejou ao presidente da FDIP melhor sorte do que a sua naquele país."Na Coreia do Sul desejo muito mais sorte do que a que eu tive no Mundial de 2002 com a seleção de futebol", frisou Hermínio Loureiro.Pedro Farromba, também membro da comissão executiva do Comité Olímpico Português, agradeceu "a confiança" depositada em si.Portugal tem neste momento 10 atletas no programa de preparação para PeyongChang 2018 e um com a qualificação garantida, Arthur Hanse, em esqui alpino.