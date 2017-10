Continuar a ler

Num convite, no qual pede aos colegas para denunciarem as irregularidades que tenham conhecimento, o presidente do COI sublinha que "apreciaria" que essa informação chegasse "diretamente" à Comissão de Ética ou a si mesmo.



"Como sempre, as vossas ideias, comentários e propostas são muito bem-vindas", acrescentou Bach.



O presidente do COI destacou ainda que, graças à detenção de Nuzman, a Comissão de Ética dispõe "pela primeira vez" de uma "base para tomar mais ações".



Bach disse estar convencido que se pode "olhar para o futuro com confiança", devido às "fortes medidas de prevenção" adotadas para evitar casos semelhantes.



O presidente do Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, pediu aos membros da organização "ajuda" para que a Comissão de Ética consiga determinar o alcance do caso de Carlos Nuzman, ex-presidente do Comité Olímpico Brasileiro (COB)."A Comissão de Ética tem estado ativa desde o início do caso e contactou qualquer pessoa que lhe possa fornecer informações. A Comissão agradece toda a ajuda que lhe possa ser dada", disse Bach.

