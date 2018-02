Continuar a ler

Horas antes, o organismo que tutela o desporto olímpico rejeitou os pedidos de convites para os 13 atletas e dois treinadores para os Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang'2018, uma vez que a sua comissão responsável por analisar os processos não teve acesso a informações adicionais consideradas necessárias.



Em 1 de fevereiro, o TAS anulou a suspensão de 28 dos 43 atletas russos que competiram nos Jogos Olímpicos de 2014 em Sochi e foram sancionados pelo COI por uso de doping, abrindo assim a possibilidade de participarem nos Jogos PyeongChang'2018, mas o COI esclareceu que o levantamento das sanções "não confere automaticamente um convite".



A cinco dias do início dos Jogos Olímpicos de Inverno PyeongChang'2018, 168 desportistas russos estão autorizados a participar na competição, depois de ter sido considerados "limpos" por uma comissão do COI. Horas antes, o organismo que tutela o desporto olímpico rejeitou os pedidos de convites para os 13 atletas e dois treinadores para os Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang'2018, uma vez que a sua comissão responsável por analisar os processos não teve acesso a informações adicionais consideradas necessárias.Em 1 de fevereiro, o TAS anulou a suspensão de 28 dos 43 atletas russos que competiram nos Jogos Olímpicos de 2014 em Sochi e foram sancionados pelo COI por uso de doping, abrindo assim a possibilidade de participarem nos Jogos PyeongChang'2018, mas o COI esclareceu que o levantamento das sanções "não confere automaticamente um convite".A cinco dias do início dos Jogos Olímpicos de Inverno PyeongChang'2018, 168 desportistas russos estão autorizados a participar na competição, depois de ter sido considerados "limpos" por uma comissão do COI.

O ministro do Desporto russo, Pavel Kolobkov, pediu esta segunda-feira ao Comité Olímpico Internacional (COI) que aceite a decisão do Tribunal Arbitral do Desporto (TAS), que anulou as suspensões por doping a 13 atletas da Rússia."O COI deve reconhecer a decisão do TAS. A declaração do comité é estranha, já que viola as suas próprias normas. Isso vai ter repercurssões no desenvolvimento do movimento olímpico", disse hoje Kolobkov aos jornalistas, tendo recordado que a Carta Olímpica estipula "que a decisão do tribunal é a mais importante e o COI deve reconhecê-la".

Autor: Lusa