O novo sistema é feito em parceria com a empresa Elite Ltd (All Athletics), já possuidora de uma base de dados vasta, e pretende valorizar a participação dos atletas em diferentes 'meetings', com pontuação similar ao que é feito no ténis, por exemplo. Será feita uma hierarquização das competições que se já se realizam, desde campeonatos até aos meetings de um dia, provas de estrada e corta-mato.



Desta forma, desaparece como regra, para as grandes competições globais, o sistema de acesso por marca, como até aqui.



"O Ranking Mundial de Atletismo (IAAF World Rankings) será efetivo em 2018 e será o principal meio de acesso às grandes competições, como campeonatos mundiais e Jogos Olímpicos", disse o britânico Sebastian Coe, presidente da IAAF. "Pela primeira vez na história do atletismo, atletas, meios de comunicação e adeptos terão um claro entendimento da hierarquia das competições, desde o plano nacional ao continental", afirma Coe, citado no comunicado da IAAF.



Os apuramentos para as grandes competições de atletismo, como os Jogos Olímpicos e os Campeonatos do Mundo, deixam de ser feitas com recurso a mínimos e passam a ser pelo posicionamento num ranking, anunciou a IAAF.A medida vai ser já implementada no início de 2018, com as primeiras provas com entrada nos novos moldes a serem os campeonatos mundiais de 2019, em Doha, e os Jogos Olímpicos de 2020, em Tóquio, esclarece a Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF).

Autor: Lusa