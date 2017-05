Continuar a ler

O dirigente vincou o forte desejo de ter remadores em Tóquio'2020: "Quem é? Não estou muito interessado. Importante é que houvesse. Mais do que os nomes, gente com potencial para poder ir. Mas para isso é preciso um esforço muito grande de todas as partes".O primeiro desafio mais sério do remo português é já de sexta-feira a domingo, em Racice, República Checa, onde decorrem os Europeus, com a federação a apresentar a apenas dupla olímpica Pedro Fraga/Nuno Mendes, em double-scull ligeiro, e ainda Joana Branco, em scull ligeiro."Este é o primeiro ano do ciclo olímpico. O objetivo é a Joana Branco crescer e continuar a aperceber-se o que é a realidade da alta competição internacional. Tem feito um bom caminho, mas ainda está longe. Quanto ao Fraga e Mendes é tentarem reagrupar-se e consolidar a sua forma competitiva", desejou.Depois de ter sido oitava em Pequim'2008 e quinta em Londres'2012, a dupla Fraga/Mendes falhou o Rio'2016, por dois lugares, num ciclo algo atípico, no qual nem sempre os atletas do Sporting evoluíram juntos.Luís Ahrens Teixeira assume que, quando iniciou o primeiro mandato na federação, esperava ter nesta altura um grupo mais amplo a competir na alta roda internacional, mas reconhece que essa realidade pode demorar ainda "vários anos"."Quando tomei posse na primeira candidatura esperava isso. Depois fui-me apercebendo mais em detalhe... mas é complicado. É um trabalho muito longo. Que nunca foi feito. E que demora muitos anos a dar frutos. As formas e horas de volume dos treinos que não existiam e que não se ganham assim", exemplificou.O dirigente revela que gostava de ter o norte-americano Mike D'Eredita a treinar a tempo inteiro em Portugal, mas recorda que esse desejo pode custar 70 mil a 90 mil euros por ano, incomportável para a federação, pelo que tem um técnico em Coimbra e outro no Porto a fazer cumprir as suas indicações, à distância.A comitiva lusa parte para a República Checa na quarta-feira.