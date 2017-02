Continuar a ler

Istvan Tarlos admitiu, a 17 de fevereiro, retirar a candidatura aos Jogos Olímpicos'2024, caso venha a existir um referendo em relação a essa matéria, o que tem vindo a ser proposto por um grupo de ativistas.



Os opositores à organização de Budapeste, que concorre para receber os Jogos juntamente com Los Angeles e Paris, já anunciaram terem mais de o dobro dos subscritores necessários para a realização de um referendo.



Balázs Fürjes afirmou, entretanto, que se aqueles que têm apoiado a candidatura deixarem de o fazer "não vale a pena continuar", enquanto o presidente do Comité Olímpico da Hungria, considerou que o possível fim da candidatura será "o dissipar de um sonho de 120 anos".



O 'momentum', um movimento não partidário, que se tem manifestado contra a candidatura, invoca, entre outros motivos, os elevados custos do projeto e os riscos de corrupção inerentes.



O presidente do comité de candidatura de Budapeste à organização dos Jogos Olímpicos de 2024, Balázs Fürjes, admitiu esta quarta-feira que a possibilidade de o país se candidatar a acolher o evento é "um sonho que se está a dissipar".O presidente da câmara de Budapeste, Istvan Tarlos, membro do partido conservador no poder, vai reunir-se hoje com o primeiro-ministro, Viktor Orfab, para discutir a candidatura da cidade.

Autor: Lusa