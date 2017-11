Continuar a ler

Seul acredita que a medida anunciada na segunda-feira pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, poderá ajudar a aumentar a pressão e as sanções sobre o regime de Kim Jong-un e a conseguir uma "solução pacífica" quanto ao desafio nuclear lançado por Pyongyang, anunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Coreia do SulA inclusão da Coreia do Norte na lista dos países patrocinadores do terrorismo, de onde foi retirada em 2008 para avançarem as negociações para abandonar o nuclear, será acompanhada por novas sanções que o Departamento do Tesouro planeia emitir hoje.Donald Trump justificou este regresso da Coreia do Norte à lista dos países patrocinadores do terrorismo como uma forma de aumentar a pressão contra o programa nuclear norte-coreano."Além de ameaçar o mundo com a devastação nuclear, a Coreia do Norte apoiou de forma repetida atos de terrorismo internacional, incluindo assassínios em territórios estrangeiro", declarou na segunda-feira, em Washington, o Presidente dos Estados Unidos.Trump referiu especificamente o caso do estudante norte-americano Otto Warmbier. O estudante foi detido por Pyongyang e acabaria por morrer em junho, já no seu país, para onde foi repatriado em coma.Em fevereiro último, a Coreia do Sul tinha pedido aos Estados Unidos que voltassem a incluir Pyongyang na lista negra devido ao assassínio, na Malásia, de Kim Jong-nam, irmão mais velho do líder norte-coreano, Kim Jong-un.Embora tenha optado por uma posição mais dura contra o Norte, em consonância com Washington, o governo sul-coreano defendeu a participação do país vizinho no evento olímpico que vai decorrer em PyeongChang (leste de Seul) entre fevereiro e março do próximo ano.Os organizadores até deram como certo que os atletas norte-coreanos participarão dos Jogos Olímpicos de Inverno e disseram que há "sinais" nesse sentido.A Coreia do Norte, no entanto, manteve-se em silêncio sobre a participação dos dois patinadores artísticos Ryom Tae-ok e Kim Ju-sik, os únicos atletas norte-coreanos que se qualificaram para PyeongChang 2018.Ambos os países permanecem tecnicamente em guerra, uma vez que o conflito com que se confrontaram entre 1950 e 1953 foi encerrado com um cessar-fogo e não com um tratado.