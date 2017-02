Continuar a ler

Ikonnikova confirmou que a federação russa recebeu uma lista com os nomes e notificou todos os praticantes e as federações regionais afetadas.O presidente do Comité Olímpico da Rússia (ROC), Alexander Zhukov, disse na semana passada à agência noticiosa russa TASS que o organismo estava a "continuar o trabalho" de devolver as medalhas, embora "poucos atletas tenham concordado em fazê-lo".Segundo Aleksandra Brilliantova, representante do departamento legal do ROC, o organismo não tem "qualquer procedimento legal" para forçar a entrega, o que constitui "um problema sério".Um total reportado de 13 atletas russos que conquistaram medalhas em Pequim'2008 e oito em Londres'2012 acusaram o recurso a substâncias proibidas e devem entregar o prémio ao COI, sendo que alguns estão já retirados e relutantes em devolver as medalhas.