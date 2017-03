Continuar a ler

Relativamente a lucros indiretos, como o turismo e a exploração de novas infraestruturas, o estudo aponta para os 67,1 mil milhões de euros. A organização dos Jogos Olímpicos'2020 permitirá também a criação de quase dois milhões de empregos em todo o país.



Tsumotu Kozaka, um dos responsáveis do governo municipal de Tóquio, revelou à agência AFP que este estudo foi elaborado tendo como referência os dados finais do relatório global realizado pela organização dos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012.



"Recorremos aos dados dos Jogos de Londres e usámo-los como referência para os nossos cálculos", explicou Tsumotu Kozaka.



As autoridades de Tóquio esperam que os Jogos Olímpicos'2020 permitam injetar na economia japonesa 362,8 mil milhões de euros. Depois da euforia com a atribuição a Tóquio do maior evento desportivo mundial, escândalos e derrapagens financeiras lançaram uma névoa sobre o comité de organização.Num estudo publicado esta segunda-feira, o município de Tóquio prevê um encaixe significativo na economia japonesa, bastante superior ao que era inicialmente estimado: um valor de 43,4 mil milhões de euros.

