"Ao acolher as competições de basebol e softbol dos Jogos Olímpicos, Fukushima terá uma grande plataforma para mostrar ao mundo o alcance da sua recuperação dez anos depois do desastre", afirmou Yoshiro Mori, presidente do comité organizador de Tóquio'2020, num comunicado.O sismo de nove graus na escala de Richter e o tsunami que se seguiu, a 11 de março de 2011, arrasou a costa do noroeste do Japão e causou mais de 18 mil mortos e desaparecidos. Esteve ainda na origem do pior acidente nuclear a seguir a Chernobil (em 1986, na Ucrânia), continuando ainda hoje deslocadas dezenas de milhar de pessoas que viviam na zona, por causa da radioatividade."Esta também será uma oportunidade maravilhosa de mostrar a nossa gratidão àqueles que ajudaram na reconstrução da região", disse ainda Yoshiro Mori.O estádio Fukushima Azuma será renovado até 2020 para acolher aquelas competições dos jogos de Tóquio'2020. Esta é a primeira vez desde 2008 que o basebol e o softbol integram as olimpíadas.O COI aprovou também a realização das rondas preliminares da competição de futebol em Miyagi, outro dos locais afetados pelo sismo de 2011.Além disso, o Governo do Japão propôs que a tocha olímpica passe pelas zonas afetadas pelo terramoto e pelo tsunami.