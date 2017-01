O caminho que nos falta palmilhar até aos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020, ainda é bem longo. Mas apesar disso a máquina nipónica já está a trabalhar para que tudo corra de feição no maior evento desportivo. E no que diz respeito à linha de roupa do evento, há motivos de interesse para quem gosta do universo anime.

Ficou esta terça-feira a saber-se que o tema principal da linha de roupa oficial do evento será inspirada em séries clássicas como Dragon Ball, Naruto e One Piece. A loja oficial online Tóquio'2020 já começou a receber pedidos para estas peças, que incluem bonés e camisas com personagens saídas de Sailor Moon, Astro Boy, Dragon Ball, Naruto, One Piece, Shin-Chan e Pretty Cure.

Todas estes itens têm inscrito o texto "Ganbare Nippon", qualquer coisa como "Vamos lá Japão!"

Autor: João Seixas