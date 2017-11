Continuar a ler

A construção do Estádio Olímpico, reservado às cerimónias de abertura e encerramento, ao atletismo e ao futebol, estará concluída em novembro de 2019.



A maioria das provas dos Jogos Olímpicos de 2020 vai decorrer em duas zonas, que formam o símbolo do infinito: a Zona Herança e a Zona da Baía de Tóquio, com as aldeias olímpicos a paralímpicas, cuja conclusão está prevista para o fim de 2019, a serem construídas no centro.



De acordo com Murasato, na Zona Herança, que perpetua a herança dos Jogos Olímpicos de Tóquio1964, o Comité Organizador vai reaproveitar 60% das instalações e cinco palcos de há 53 anos, enquanto no segundo polo serão construídos cinco novos recintos.



O primeiro recinto dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, dedicado ao badminton, esgrima e pentatlo moderno e denominado Musashino Forest Sport Plaza, estará pronto em março de 2018, anunciou o Comité Organizador.O pavilhão estará situado ao lado do Estádio de Tóquio, que acolherá o futebol, o râguebi e as provas de natação, equitação, corrida e tiro do pentatlo moderno, revelou Aki Murasato, elemento do Comité Organizador, numa reunião dos Comités Olímpicos nacionais, em Praga (República Checa).

Autor: Lusa