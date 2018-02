Arthur Hanse não pretende abandonar a Coreia do Sul sem antes deixar uma boa imagem nos Jogos Olímpicos de Inverno... coisa que pode acontecer na próxima madrugada. Depois da razoável prestação no slalom gigante (onde terminou na 66ª posição, em 110 atletas), o português prepara-se para encarar a prova de slalom... o seu último desafio na competição.

Trata-se de uma competição mais técnica e que vai ao encontro das competências do esquiador que nasceu em Paris, e onde o seu ídolo, o austríaco Marcel Hirscher (que já arrecadou o ouro em slalom gigante e combinado alpino), é considerado o grande favorito à vitória final. Hanse mostra confiança numa boa prestação. "O esqui é um desporto difícil, claro, mas a minha cabeça é mais forte. Com motivação e sonhos tudo pode ser possível. Quero agradecer a toda gente que me envia mensagens de apoio, muito obrigado! Agora estou concentrado no slalom, com mais intensidade e boas sensações", destacou no Facebook, o esquiador de 25 anos.

Fourcade alcança o 3.º ouro Olhando para os destaques de PyeongChang, temos de falar no maior de todos: Martin Fourcade. O francês tornou-se no atleta mais medalhado da presente edição dos Jogos Olímpicos de Inverno após ter conquistado a medalha de ouro - em conjunto com Marie Dorinhabert, Anais Bescond e Simon Desthieux, na estafeta mista de biatlo, juntando aos ouros alcançados nas provas de perseguição de 12,5 km e de 15 km ... e pode não ficar por aqui. O esquiador gaulês, de 29 anos, vai ainda lutar pela medalha mais saborosa na estafeta masculina.

Autor: Daniel Monteiro