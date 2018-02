Em 2014, Kequyen Lam, então com 34 anos, falhou o objetivo da qualificação olímpica (para Sochi’2014) em snowboard e retirou-se da modalidade devido a uma grave lesão no ombro.

Quando muitos pensavam que seria o fim do seu sonho olímpico, o atleta nascido em Macau, para onde os pais fugiram em 1979, mostrou ter outros planos: trocou a ‘tábua’ pelos esquis, aprendeu a esquiar nas pistas de Vancouver, no Canadá, onde vive, e conseguiu uma quase impensável qualificação olímpica, aos 38 anos, em cross-country, e... em representação de Portugal. Amanhã, a partir das 6 horas da manhã de Portugal Continental, Lam cumpre o seu sonho de criança e abre também a participação nacional em PyeongChang, que contará ainda com Arthur Hanse, que descerá a pista de esqui alpino no slalom e slalom gigante.

"São os meus primeiros Jogos Olímpicos. É incrível e estou muito honrado por ter esta oportunidade. Quando há quatro anos mudei de modalidade, tinha um sonho, mas não acreditava nos Jogos. Mas quando és apaixonado por algo e te focas muito nisso, as coisas acabam por acontecer. Trabalhei muito e mal posso esperar por entrar na pista", confessa o atleta, que vive no Canadá... desde os 3 meses, num inglês perfeito, uma vez que de português conhece apenas uma dúzia de palavras. As cores de Portugal deslizam pela neve coreana amanhã logo pela manhã, numa prova disputada em formato de contrarrelógio, e a hora exata de partida do único atleta português será conhecida apenas algum tempo antes do início da competição.

Autor: José Morgado