Continuar a ler

"Antes do gigante, na minha primeira corrida dos Jogos em PyeongChang, estava um pouco ansioso e o resultado não foi mau. Honestamente, estava muito bem preparado para o slalom e penso que o meu resultado vai abrir o caminho para os jovens no futuro, porque é muito importante para Portugal estar presente nos Jogos Olímpicos de inverno e o top-40 é incrível", assumiu.Garantindo que "o top-50 estava ao alcance, mas o top-30 era um sonho", Hanse admitiu que ficou, logo após o slalom, "um pouco triste", mas assumiu esta terça-feira que está "muito contente" e com "um grande orgulho" da sua presença na Coreia do Sul.Estreante em Jogos Olímpicos, Kequyen Lam, filho de pais chineses e que nasceu em Macau quando ainda era um território português, garantiu que esta "não será a última" presença no evento."Foi uma experiência realmente maravilhosa e, quando estamos lá, queremos mais. Querer mais é criar um legado para as novas gerações. É um evento fantástico", disse.Apesar de viver no Canadá, Kequyen Lam, 113.º nos 15km estilo livre de esqui de fundo, diz estar "a cem por cento" com Portugal e aponta já aos próximos Jogos de inverno."Vamos ter o maior número de atletas e de disciplinas em Pequim'2022", afirmou o atleta, que foi porta-estandarte na cerimónia de abertura.