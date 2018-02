Continuar a ler

Nas bancadas estiveram o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, o chefe de estado honorário da Coreia do Norte, Kim Yong Nam, e Kim Yo-jong, irmã do líder norte-coreano Kim Jong-un, além do presidente do Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach.



A equipa unificada, muito apoiada neste encontro, volta a jogar na segunda-feira, frente ao Suécia, antes de fechar a presença na fase de grupos frente ao Japão, na quarta-feira. Nas bancadas estiveram o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, o chefe de estado honorário da Coreia do Norte, Kim Yong Nam, e Kim Yo-jong, irmã do líder norte-coreano Kim Jong-un, além do presidente do Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach.A equipa unificada, muito apoiada neste encontro, volta a jogar na segunda-feira, frente ao Suécia, antes de fechar a presença na fase de grupos frente ao Japão, na quarta-feira.

A equipa unificada coreana foi este sábado goleada pela Suíça, por 8-0, na estreia no torneio de hóquei no gelo feminino dos Jogos Olímpicos de Inverno PyeongChang'2018.Com cerca de 10 dias de treino em conjunto, a equipa coreana não foi capaz de contrariar a seleção helvética, medalha de bronze em Sochi'2014, num encontro em que Alina Muller foi a grande figura ao marcar quatro golos, com Lara Stadler e Phoebe Staenz a bisarem.

Autor: Lusa