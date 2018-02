Continuar a ler

A dupla da equipa feminina coreana de hóquei no gelo passou então o testemunho a Kim Yu-na, que acendeu a pira olímpica, dando início aos Jogos Olímpicos de Inverno PyeongChang2018.Numa cerimónia de abertura em que os atletas das duas Coreias desfilaram em conjunto, em que foi entoado o tema Imagine, de John Lennon, e na qual esteve presente o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), o português António Guterres, o líder do Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, salientou a "poderosa mensagem de paz lançada a todo o mundo"."Todos os atletas, os espectadores no estádio e os que nos seguem pela televisão, todos nos emocionámos e vos apoiamos nesta mensagem de paz. Unidos na nossa diversidade somos mais fortes", disse Bach.O presidente do COI afirmou ainda que esta será a competição de uma vida para todos os atletas, pedindo-lhes que possam "desfrutar da competição praticando um jogo limpo", pois só assim as suas recordações "serão as do verdadeiro valor do olimpismo"."Ao mesmo tempo que competis, convivereis na Aldeia Olímpica. Assim demonstrareis a força única do desporto para unir as pessoas. Um exemplo foi o desfile conjunto das delegações das duas Coreias", referiu.