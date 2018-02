Continuar a ler

"Foi um grande dia. Desfrutei de cada corrida e estou muito feliz por poder estar no lugar mais alto do pódio", disse a checa.No curling feminino, a equipa dos Estados Unidos bateu a Suécia por 10-7 e conquistou a segunda medalha na modalidade para os norte-americanos, depois de um bronze em Turim'2006.Na estreia da categoria coletiva de esqui alpino, a Suíça venceu a medalha de ouro, mas a equipa norueguesa, que terminou em terceiro lugar, selou um recorde histórico.A Noruega conseguiu a 38.ª medalha numa só edição dos Jogos, um recorde absoluto nos Olímpicos de Inverno, batendo os 37 pódios dos Estados Unidos em Vancouver'2010.O canadiano Sebastien Toutant venceu hoje a prova de snowboard big air, com o suíço Nevin Galmarini a vencer o slalom paralelo masculino e o finlandês Iivo Niskanen a triunfar nos 50 km cross country.O sul-coreano Lee Seung-hoon venceu em casa a estreia da partida em massa na patinagem de velocidade, batendo o belga Bart Swings na final masculina, com a japonesa Nana Takagi a vencer no feminino.No torneio de hóquei, a equipa masculina do Canadá bateu a República Checa por 6-4 na disputa da medalha de bronze, com o ouro a ser disputado no domingo por Rússia e Alemanha.No último dia dos Jogos, para além da cerimónia de encerramento, disputa-se ainda a final do curling feminino, os 50 km de esqui cross country feminino e a final de bobsleigh