Continuar a ler

Para já, o foco está nas próximas provas internacionais e no próximo ciclo olímpico, com a ambição de estar em Pequim2022, naquela que poderá ser a estreia portuguesa da modalidade na competição."Acredito que me vou apurar e competir nos Jogos Olímpicos de 2022, na China. Nessa altura terei 22 anos, muito mais treino e experiência", frisou o atleta, que visitou pela primeira vez Portugal quando tinha sete anos, mas nunca tinha estado na Serra da Estrela, onde veio passar uma semana.Nuno Marques, conhecido no mundo do desporto por 'Mancha', é desde 2016 o selecionador nacional de snowboard e acredita que em 2022 chegará a vez de Christian Oliveira."O Christian é um atleta ainda novo para a disciplina em que compete, mas com uma mente muito forte, calma e de uma humildade incrível. Tenho a certeza de que a esta hora já está a encerar a prancha de snowboard para estar pronta já para a próxima prova, a pensar nos próximos olímpicos", sublinhou, à agência Lusa, o selecionador nacional, que nos últimos dias treinou com o snowboarder.Christian de Oliveira, que compete na disciplina de snowboard paralelo, somou mais de cem pontos da Federação Internacional de Esqui (FIS), acima do mínimo exigido, mas faltou-lhe conseguir ficar entre os 30 primeiros numa das cinco provas "World Cup" para carimbar o passaporte para os Jogos Olímpicos de Inverno, que se realizam entre 9 e 25 de fevereiro na Coreia do Sul.O atleta, com dupla nacionalidade, nasceu na Austrália, vive nos Estados Unidos, mas é filho de pai português, de Covelo, São Pedro do Sul, no distrito de Viseu.O selecionador revelou também que o snowboarder se mudou para um clube norte-americano para viver absorvido pela modalidade, numa escola de montanha, o que o vai ajudar a crescer."Antes dos próximos Jogos Olímpicos, vou estar no Campeonato da Europa, no Campeonato do Mundo, no Campeonato do Mundo de Juniores. Com o apoio de Portugal, estarei em condições de aprofundar o meu treino e ter o equipamento necessário. Estou ansioso por esta incrível viagem", disse, por seu turno, Christian Oliveira.Na deslocação a Portugal o snowboarder aproveitou para conhecer a comitiva que partiu para PyeongChang2018 e para treinar "e relaxar" durante os dias que passou na Pousada da Juventude da Serra da Estrela, depois de um mês de janeiro "de treino intensivo e corridas", para tentar a qualificação."Foi muito divertido e muito bom poder fazer algum treino aqui em Portugal", concluiu Christian de Oliveira.