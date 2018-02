O Sporting aterrou em Malmö, na Suécia, com as malas e bagagens a transbordarem confiança, e diga-se de passagem... não é para menos! A formação leonina vai participar na terceira etapa - de quatro - da Super Liga Europeia e tudo está encaminhado para que o Sporting se sagre já campeão europeu em solo nórdico.

Os verdes e brancos dominam o grupo de forma clara: 11 vitórias em outros tantos jogos, que perfazem um total de 33 pontos. Na segunda posição encontram-se os finlandeses do Old Power, com 21 pontos... adversário com quem o Sporting vai hoje (às 17h10, horas portuguesas) iniciar a competição. Em caso de triunfo, a diferença pontual aumenta e a formação leonina fica a três vitórias de assegurar o ‘caneco’. "A pressão está do lado deles e a nossa equipa está muito moralizada. Esta semana fizemos mais treinos do que habitual. O empenho e a alegria é evidente no nosso grupo", analisou Eugénio Oliveira, coordenador técnico dos leões, a Record.





Amanhã, a formação de Márcia Ferreira medirá forças com os gregos do Kleio e com os suecos do IFAS. No último dia de competição, no domingo, terão pela frente os alemães do Rostock e os anfitriões do Malmö. Os leões já têm as garras afiadas!

Autor: Daniel Monteiro