Continuar a ler

Houve também espaço para mais duas medalhas de Lenine Cunha - são já 187 no seu currículo -, alcançadas no salto em comprimento (prata, com 6,42 metros) e 60 metros barreiras (bronze, com 10,25 segundos). Lenine, de 34 anos, esteve também perto de uma terceira medalha neste dia, mas acabou por ser quarto nos 60 metros, com 7,46 segundos, numa prova na qual Carlos Lima foi quinto. Em cima do pódio ficou também a veterana Maria Graça Fernandes, quarta nos 800 metros. Nota final para a performance da estafeta feminina dos 4x200 metros, que foi quinta na final da especialidade, com 2.05,34 minutos.



Domingo encerram-se os campeonatos, com Portugal a tentar segurar as lideranças no plano coletivo, tanto em masculinos (47 pontos, mais 2 do que a França) como femininos (47 pontos, mais 8 do que a Rússia). Houve também espaço para mais duas medalhas de Lenine Cunha - são já 187 no seu currículo -, alcançadas no salto em comprimento (prata, com 6,42 metros) e 60 metros barreiras (bronze, com 10,25 segundos). Lenine, de 34 anos, esteve também perto de uma terceira medalha neste dia, mas acabou por ser quarto nos 60 metros, com 7,46 segundos, numa prova na qual Carlos Lima foi quinto. Em cima do pódio ficou também a veterana Maria Graça Fernandes, quarta nos 800 metros. Nota final para a performance da estafeta feminina dos 4x200 metros, que foi quinta na final da especialidade, com 2.05,34 minutos.Domingo encerram-se os campeonatos, com Portugal a tentar segurar as lideranças no plano coletivo, tanto em masculinos (47 pontos, mais 2 do que a França) como femininos (47 pontos, mais 8 do que a Rússia).

Depois das três medalhas do primeiro dia , a representação portuguesa nos Campeonatos Europeus de pista coberta do INAS - campeonato direcionado para atletas com deficiência intelectual -, que se realizam até domingo em Praga, na República Checa, voltou este sábado a marcar pontos, ao conquistar mais sete pódios (três ouros, três pratas e um bronze).Em evidência, uma vez mais, esteve Cláudia Santos, que depois do ouro no pentatlo, voltou a somar medalhas, agora duas: uma de ouro (nos 60 metros barreiras, com 11,53 segundos) e outra de prata (no salto em comprimento, com 5,13 - um novo recorde nacional). Para lá de Cláudia Santos, conquistaram ouros este sábado o marchador Pedro Isidro, nos 3000 metros - prova na qual Francisco Serra alcançou a prata - e ainda a também marchadora Ana Ramos, na mesma distância.

Autor: Fábio Lima