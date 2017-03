Continuar a ler

Para lá da conquista das três medalhas, o dia fica marcado pelos apuramentos de António Monteiro e Carlos Lima para as 'meias' dos 400 metros (com 56,15 e 53,92 segundos, respetivamente). Quanto à restante comitiva, Maria Graça Fernandes foi décima no conjunto das três eliminatórias dos 400 metros (70,63 seg.) e Raquel Cerqueira foi oitava no triplo salto, com 8,13 metros.



As provas continuam no sábado, com vários atletas nacionais em ação, nomeadamente Pedro Isidro, nos 3000 marcha. Para lá da conquista das três medalhas, o dia fica marcado pelos apuramentos de António Monteiro e Carlos Lima para as 'meias' dos 400 metros (com 56,15 e 53,92 segundos, respetivamente). Quanto à restante comitiva, Maria Graça Fernandes foi décima no conjunto das três eliminatórias dos 400 metros (70,63 seg.) e Raquel Cerqueira foi oitava no triplo salto, com 8,13 metros.As provas continuam no sábado, com vários atletas nacionais em ação, nomeadamente Pedro Isidro, nos 3000 marcha.

Portugal começou esta sexta-feira a sua participação nos Campeonatos Europeus de pista coberta do INAS - campeonato direcionado para atletas com deficiência intelectual -, que se realizam até domingo em Praga, na República Checa, com a conquista de duas medalhas de ouro e uma de prata.A grande figura do dia acabou por ser Lenine Cunha, que acrescentou mais duas medalhas ao seu longo palmarés: uma de ouro (no pentatlo, com 2623 pontos) e outra de prata (triplo salto, com 12,23 metros). Quanto ao outro ouro, foi conquistado por Cláudia Santos, que no pentatlo bateu toda a concorrência com 2393 pontos, marca que corresponde a um novo recorde nacional.

Autor: Fábio Lima