Suada mas merecida. Estas três palavras descrevem na perfeição a estreia vitoriosa da equipa de goalball do Sporting na 3ª etapa da Super Liga Europeia, que decorre em Malmö, na Suécia. Os leões, num excelente espetáculo de propaganda para a modalidade, bateram os finlandeses do Old Power, por 9-5, e estão agora a (apenas) três triunfos de alcançarem o tão desejado título europeu, que será o 28.º do clube... mas vamos com calma!

Indo até ao jogo, a tarefa do Sporting sabia-se, de antemão, que não iria ter contornos fáceis: pela frente estava ‘somente’ o campeão europeu em título, uma equipa que tem na sua génese a base da seleção finlandesa... conjunto esse que é vice-campeão mundial. Ainda assim, apesar de ter chegado ao intervalo a perder (3-2), os leões puxaram dos galões nos segundos 12 minutos e viraram o marcador, acabando por vencer (9-5). O craque brasileiro Leomon Moreno, que recentemente reforçou a equipa leonina, foi mesmo o destaque da partida ao apontar cinco golos. Os laterais João Mota (3) e Justas Pazarauskas (1) foram os restantes marcador. O lituano Pazarauskas é mesmo o goleador da prova com 64 golos.

Continuar a ler

"Paciência e foco foram a chave para uma vitória que acabou por ser merecida", destacou a timoneira, Márcia Ferreira, no final da partida. O Sporting lidera o grupo com 36 pontos, mais 15 que o Old Power, que tem 21. Restam disputar 24 pontos, ou seja, faltam 3 vitórias para o título europeu... ou até menos, basta os finlandeses não vencerem os seus jogos! Reforço Leomon com entrada de leão Leomon Moreno - que ainda está filiado aos brasileiros do Santos - foi a grande figura do encontro ao apontar 5 golos e teve uma estreia de... leão. "Gosto muito de falar na equipa mas claro que é um momento muito emocionante para mim. Estou muito grato por representar este grande clube", referiu o brasileiro, ele que é visto como o melhor jogador da atualidade.

Autor: Daniel Monteiro