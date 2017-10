O sorteio do Grand Slam de Abu Dhabi (EAU) realizou-se ontem, tendo calhado a Telma Monteiro uma série eliminatória complicada, já que tem na sua rota a campeã olímpica (2016) e mundial (2013), a brasileira Rafaela Silva. Telma Monteiro, medalha de bronze no Rio’2016, foi colocada no Grupo C sem o estatuto de cabeça-de-série, pois a longa paragem de 11 meses desde os Jogos Olímpicos – foi operada devido a lesão – levou-a a um absentismo que a fez cair no ranking mundial, onde é apenas 25ª na categoria de -57 kg.

A melhor judoca portuguesa de sempre será favorita no primeiro combate (hoje) frente à alemã Amelie Stoll (54ª), mas depois poderá ter o frente-a-frente com Rafaela Silva (6ª), no caso de a brasileira vencer a polaca Julia Kowalczyk (44ª).

Continuar a ler

Teoricamente, seria o combate mais complicado para Telma antes de chegar às meias-finais, frente a uma adversária com quem tem um saldo positivo, com apenas uma derrota e duas vitórias, uma das quais no Mundial de Budapeste deste ano, onde a lusitana foi 5ª. No caso de vencer o primeiro combate, Telma garante as repescagens, e se ganhar o segundo, as meias-finais, encontrando a vencedora do Grupo D, que tem a canadiana Jessica Klimkait (7ª) como cabeça-de-série. A vice-campeã olímpica, a mongol Sumiya Dorjsuren (Grupo A), é a atleta mais cotada da prova (1ª), tendo vencido Telma nos ‘quartos’ do Rio’2016. Oleinic favorito no primeiro combate Para além de Telma, Portugal apresenta mais oito judocas em Abu Dhabi, sendo de destacar o português mais cotado no ranking mundial, Sergiu Oleinic (11.º a 66 kg), claro favorito no primeiro combate ante o norte-americano Alaa El Idrissi, enquanto o outro olímpico do Sporting, Jorge Fonseca (13.º a 100 kg), que luta no domingo, folga na primeira ronda. A também olímpica dos leões, Joana Ramos (20.ª a 52 kg), defronta a eslovena Anja Stangar (21.ª). Outros combates: Joana Diogo (48 kg)-Noa Minsker (ISR), Leandra Freitas (52 kg)-Jili Cohen (ISR) e Yahima Ramirez (78 kg)-Yarden Mayersohn (ISR); Jorge Fernandes (73 kg)-Ling Tang (HKG) e Anri Egutidze (81 kg)-Srdjan Mrvaljevic (MNE).

Autor: Alexandre Reis