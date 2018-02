A entrevista de Célio Dias a Record não passou despercebida nas redes sociais, nomeadamente na página do Facebook do atleta. O olímpico fez questão de partilhar uma foto sua, onde mostra as duas páginas do jornal com as confidências que fez ao nosso jornalista. "Numa conversa íntima, pessoal e sem formatações falei com o jornalista Alexandre Reis do jornal Record, a quem agradeço o interesse na minha história", escreveu, acrescentando: "Falei da minha doença mental, do crescimento no bairro social, da minha família e da minha homossexualidade - sou o primeiro atleta português a assumir-se publicamente. Foi uma conversa em que pude expor a minha vida com frontalidade e sem tabus. Se me querem conhecer um pouco melhor, não percam a entrevista."As primeiras reações à entrevista surgiram de imediato e todas foram no sentido de elogiar Célio Dias pela coragem em falar sobre a doença e revelar a sua orientação sexual."Parabéns por conseguires, parabéns pela coragem"; "A coragem de ser autêntico"; "Até que enfim que alguém do mundo do desporto tem coragem em se assumir"; "Orgulho", foram algumas das frases que amigos e seguidores escreveram na página de Célio Dias no Facebook.