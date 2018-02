Continuar a ler

Jorge Fernandes, presidente da FPJ, manifestou-se satisfeito: "Estou muito contente com este seu regresso. É um atleta de eleição e uma mais-valia para o judo. Como sempre estamos disponíveis para o ajudar nesta sua nova etapa. Vai ter de arranjar um clube, ter um enquadramento técnico e, espero, que regresse à Seleção", considerou o dirigente.Recorde-se que Célio Dias, de 25 anos, tem um currículo de respeito, com quatro medalhas em grandes provas do circuito internacional, entre as quais o ouro no Grand Prix de Budapeste’2015 e o bronze em Paris’2015.Esteve nos Jogos Olímpicos do Rio’2016, mas depois retirou-se após o 9º lugar no Mundial’2017, em agosto.E foi após essa última prova, realizada na capital da Hungria, que a crise psíquica de Célio Dias estalou. Seguido há um tempo pelos psiquiatras, Célio Dias estava com dificuldades em perder peso para lutar no Mundial a -90 kg e deixou de tomar a sua medicação, pelo que perdeu algum discernimento e atingiu várias pessoas nas redes sociais.Jorge Fernandes pede ao atleta que não volte a errar: "Ele se tomar os medicamentos todos os dias, é uma pessoa como outra qualquer. Mas não os pode falhar. Mesmo que não consiga perder peso, tem sempre a hipótese de subir, por exemplo, à categoria de -100 kg."Célio Dias tem estado concentrado nos treinos, não sabendo ainda quando regressará à competição: "Cinco meses depois, estou de volta aos tapetes. Tenho mais capítulos para escrever na história do judo em Portugal."