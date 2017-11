Continuar a ler

Os resultados dos sete judocas deixaram Portugal no sétimo lugar coletivo, entre os 40 países presentes. A participação portuguesa no Europeu terminou com três medalhas, depois do ouro de Maria Siderot e do bronze de Joana Diogo, na sexta-feira, e a medalha de bronze de João Martinho no sábado. Os resultados dos sete judocas deixaram Portugal no sétimo lugar coletivo, entre os 40 países presentes.

A judoca portuguesa Patrícia Sampaio foi eliminada na primeira ronda da categoria de -78 kg, no último dia do campeonato da Europa de sub-23, que terminou em Podgorica.Sampaio, a última da comitiva lusa a entrar no tatami, ficou arredada da prova ao perder por ippon com a polaca Paula Kulaga, ao fim de um minuto.

Autor: Lusa