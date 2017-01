É um ciclo aliciante e que vem lançar grandes desafios para Tóquio’2020. Jorge Fernandes (Lista A) e António Leal (Lista B) vão a votos para discutirem quem será o próximo presidente da direção da Federação (FPJ), que elegerá no sábado (15h) os seus órgãos sociais, na sede do Comité Olímpico de Portugal, em Lisboa.

Vai ser um duelo bastante disputado, à semelhança de outras ocasiões, pois os dois candidatos só avançaram para o ‘tatami’ depois de receberem apoios significativos, aproveitando, também, a ausência de candidatura do atual líder, Manuel Costa Oliveira, que no ciclo anterior bateu Jorge Fernandes por apenas um voto.

Desta vez, as eleições da FPJ são ainda mais vitais, pois trata-se de uma das federações nacionais mais importantes no quadro do movimento associativo e olímpico. O elevado número de praticantes (estima-se que 15 mil), os excelentes resultados internacionais, com medalhas conquistadas em Jogos Olímpicos, Mundiais e Europeus, e a excecional judoca Telma Monteiro, bronze no Rio’2016, fazem do judo uma modalidade apetecível e com enorme potencial desportivo.

Quanto a trunfos, Jorge Fernandes tem a vantagem de ter partido na frente da corrida, recebeu maior número de apoio de delegados (43 contra 22) e tem na sua lista nomes como os ex-atletas Sandra Godinho (presidente da mesa da assembleia geral) e Nuno Carvalho (presidente do Conselho de Arbitragem).

Mas António Leal não se fica atrás neste combate, ao contar com o patrocínio do Grupovarius, que promete injetar um milhão de euros no próximo ciclo olímpico para o desenvolvimento do judo regional, e a integração na sua lista de ex-olímpicos, como Filipa Cavalleri (Secretário Geral) e Nuno Delgado (1º Suplente), medalha de bronze em Sydney’2000.



SAIBA O QUE PENSAM...



1 - Que balanço faz do trabalho da anterior Direção da FPJ liderada por Manuel Costa Oliveira?



2 - O que o leva a candidatar-se à presidência da FPJ e quais as linhas gerais do seu programa?



3 - Quais as expectativas para o judo nacional no próximo ciclo olímpico para Tóquio’2020?



Jorge Fernandes (lista A)

56 anos, Presidente da Associação de Árbitros, Associação de Coimbra e JC Coimbra; funcionário público



1 - Nada condizente com o processo de harmonia no seio do judo e da evolução da modalidade. Crispação constante com os agentes, designadamente atletas, dirigentes e técnicos. Acentuado défice desportivo, social e financeiro, com problemas em aprovar os orçamentos.



2 - Repor a imagem e a qualidade do judo, sanear a área financeira e apostar no desenvolvimento do judo a nível local, nacional e internacional, focando as áreas da formação, da competição, arbitragem, organização, representação internacional e requalificação de material e equipamentos desportivos.



3 - Gerar e incentivar a adesão à modalidade, em especial, nas camadas mais jovens, com a esperança de uma real articulação com as escolas e outras áreas de intervenção social. Consolidar o quadro federado, de modo a garantir a melhor participação e conquista de medalhas pelos nossos judocas nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020.



António Leal (lista B)

56 anos, Presidente da Associação de Santarém; solicitador e professor no ensino superior



1 - Ao longo deste ciclo olímpico, fui crítico da direção e do presidente. A ausência de um plano de desenvolvimento regional e o défice foram preocupações. A conquista de Telma permitiu afrontar as dificuldades e o futuro com esperança.



2 - Estive envolvido a todos os níveis, como atleta, árbitro, treinador e dirigente associativo e federativo. Conheço bem as organizações, as suas carências e as pessoas envolvidas. O apoio do sponsor Grupovarius, que pretende disponibilizar um milhão de euros nos próximos 4 anos, fez-me encarar este desafio como uma missão e oportunidade única para que se dê um salto em frente.



3 - A expectativa é de um crescimento (mais de 20%) nos clubes e nas escolas, e a valorização técnica dos muitos agentes. Para os Jogos Olímpicos de Tóquio’2020, temos uma geração de atletas de qualidade, que se tiver os meios e a direção apropriados, poderá estar ao melhor nível e aspirar a medalhas.