Continuar a ler

Na repescagem, já no combate pela medalha de bronze, o judoca português foi claramente superior ao italiano, com vantagens de 'waza-ari' e, depois, 'ippon'.Na Taça da Europa que decorre na Corunha até domingo competem 44 judocas juniores portugueses, sendo a segunda maior delegação, apenas atrás da anfitriã Espanha, com 93 atletas em prova.