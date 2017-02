Continuar a ler

Este domingo, Diogo Lima (-81kg), o outro português a participar no segundo dia da prova parisiense, perdeu no primeiro combate contra o ucraniano Sergii Krivchach.



"Aqui é sempre difícil. Paris é Paris. Foi um combate equilibrado, mas ele marcou duas vantagens e nessas duas não consegui defender convenientemente", afirmou à agência Lusa o atleta, de 35 anos.



Diogo Lima, que há uma semana conquistou o quinto lugar no Open Europeu de Odivelas, acrescentou que "apesar do resultado não ter sido o melhor, leva-se daqui mais um bocado mais de experiência".



Este sábado, Sergiu Oleinic (-66kg) alcançou o sétimo lugar, tendo sido eliminado nas repescagens que lhe davam acesso à luta pela medalha de bronze. Jorge Fernandes (-73kg) alcançou o nono lugar, o seu melhor resultado no Grand Slam de Paris.



Ainda no primeiro dia de prova, no AccorHotels Arena de Bercy, Joana Diogo (-48kg), Maria Siderot (-48kg) e Leandra Freitas (-52kg) chegaram à segunda ronda, David Reis (-66kg), em estreia na prova, e Nuno Saraiva (-73kg) perderam no primeiro combate.



O judoca Jorge Fonseca (-100kg) apurou-se hoje para as meias-finais do Grand Slam de Paris e continua no caminho das medalhas.No combate inicial, Jorge Fonseca venceu o primeiro cabeça-de-série da sua categoria e vice-campeão olímpico, o azeri Elmar Gasimov. Depois, bateu o sul-coreano Kyu-Won Lee e o alemão Karl-Richard Frey, que foi medalha de bronze no Grand Slam de Paris no ano passado.