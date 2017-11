Continuar a ler

Percurso semelhante teve Leandra Freitas em -52kg, com um triunfo na ronda inaugural perante a cabo-verdiana Djamila Silva e derrotas com a russa Aigul Kutsenko e com a belga Charline van Snick, esta na repescagem.



As portuguesas Joana Diogo, na categoria de -48kg, e Leandra Freitas, em -52kg, terminaram na sétima posição o Grande Prémio de Haia em judo.Em -48kg, Joana Diogo começou a sua prestação com um triunfo sobre a italiana Elisa Adrasti, perdendo depois com a russa Anastasia Pavlenko, antes de ceder com a britânica Kimberley Renicks na repescagem.

Autor: Lusa